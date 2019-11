Kopitarjevi kralji nemočni v San Joseju

Zasedba iz Los Angelesa je zadnja na lestvici v zahodni konferenci.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 25: Anze Kopitar #11 of the Los Angeles Kings looks on ahead of a game against the San Jose Sharks at Staples Center on November 25, 2019 in Los Angeles, California. Katharine Lotze/Getty Images/AFP

== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto Katharine Lotze Afp