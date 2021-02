Kopitarjevi kralji nizajo zmage

Hokejisti Los Angeles Kings so na gostovanju pri St. Louis gladko zmagali s 3:0. Najbolj sta se pri kraljih izkazala Dustin Brown z dvema goloma ter vratar Jonathan Quick, ki je za svoj 54. »shutout« v karieri zbral 31 obramb. Anže Kopitar tokrat v statistiko ni vpisal točke, a je pomagal kraljem do pete zaporedne zmage.



Petintridesetletni Quick, ki je kraljem pomagal osvojiti dva Stanleyjevega pokala, je že drugič to sezono ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.



»Quick se je moral v zadnjih desetih minutah res potruditi in je pokazal nekaj izjemnih obramb. St. Louis je zelo dobra ekipa, ki ima izkušnje tudi s takšnih tekem in zna zrežirati preobrat. A danes smo tudi mi sproti prilagajali svojo igro in ostali 'sveži' vse do konca,« je po zmagi dejal 36-letni Brown, ki se je tako v drugi kot tretji tretjini vpisal med strelce; v tretji je dosegel gol v nebranjena vrata.



Obenem je Brown odigral svojo 1200. tekmo rednega dela v karieri, s čimer se je pridružil petim še aktivnim igralcem, ki so dosegli ta mejnik. Vse tekme je odigral v dresu kraljev; dosegel je 669 točk.



Moštvi se bosta jutri pomerili še enkrat.

