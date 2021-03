Kopitarjevi Kralji ostali brez tekme

Potem ko so hokejisti moštva Los Angeles Kings v nedeljo zvečer izgubili na tujem pri moštvu Colorada z 1:4, za edini gol Kraljev pa je Anže Kopitar prispeval podajo, svojo že 25. v sezoni (z 32 točkami je 7. na lestvici najučinkovitejših igralcev), bi morali že nocoj igrati doma s St. Louisom.



Toda že pred začetkom tekme v Denverju je bilo zaradi močnega sneženja vprašljivo, če bodo lahko Kopitar in soigralci odpotovali v Kalifornijo. Pozneje pa je bilo jasno, da letališče ne bo odprto, zato so morali prenočiti v omenjenem mestu. Vodstvo lige je tako preložilo nocojšnjo tekmo, novega datuma pa še ni določilo. Los Angeles Kings so v zahodni skupini med osmimi moštvi na 5 mestu, dosedanja bilanca sezone pa jim razkriva 11 zmag, 10 porazov in 6 remijev po 60 minutah.







