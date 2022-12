Kopitarjevi Kralji ostali na zmagovitem tiru

Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški NHL v gosteh po kazenskih strelih premagala Colorado Avalanche, izid je bil 5:4. Kapetan zmagovitih kraljev Anže Kopitar je ostal brez točke v dobrih 23 minutah, ki jih je odigral na ledu.

Kralji so še na sedmi tekmi v nizu dosegli najmanj točko. Alex Iafallo je za to prispeval po gol in podajo, vratar Pheonix Copley je zaustavil 23 strelov domačih, Švedska asa Viktor Arvidsson in Adrian Kempe sta bila uspešna v kazenskih strelih.