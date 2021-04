Kopitarjevi Kralji so se spet oddaljili od končnice

Prav ko se je zdelo, da bi se po zadnji zmagi v lokalnem derbiju z Anaheimom pred dvema dnevoma hokejisti Los Angeles Kings s slovenskim asom Anžetom Kopitarjem le lahko vključili v boj za uvrstitev v končnico NHL, se jim je zdaj spet zataknilo. V revanši proti Anaheimu so namreč izgubili z 2:3, o končnem razpletu tekme je odločil gol za zmago v 57. minuti, zabil ga je Sam Steel.



Kopitarja, ki je zbral natanko 20 igralnih minut, tokrat ni bilo med strelci in podajalci, tako da ostaja pri 996 točkah dosedanje 15-letne kariere v NHL in gre tako prav kmalu pričakovati njegov vstop v prestižni »klub 1000«. Najučinkovitejši pri Los Angelesu je bil tokrat z golom in podajo 24-letni švedski napadalec Adrian Kempe. Poražencem je bil sicer v slabo tolažbo pogled k razmerju strelov: sprožili so jih 30, gostje iz Anaheima pa le 22.



Prav ti dve moštvi ostajata na zadnjih dveh mestih zahodne skupine: Kralji so 7., Račke pa 8., do želenega mesta 4. mesta za končnico Kopitarja in soigralce loči 8 točk.



