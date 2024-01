Kopitarjevi Kralji so si vendarle oddahnili

Ko se nanizajo slabi rezultati, preplahu med privrženci ni videti konca. In tako je bilo tudi v primeru hokejistov Los Angeles Kings, ki so v uvodnem delu sezone, torej še v začetku decembra, prav blesteli, nato pa se jim je ustavilo. Le na račun odličnega odličnega štarta so ohranjali izhodišče na lestvici, na katerem še vedno lahko razmišljajo o realni uvrstitvi v končnico, nato so si sledili porazi z zgolj eno zmago v 10 tekmah. Zdaj pa v taboru moštva ter na tribunah upajo, da je uspeh proti moštvu New York Rangers vendarle napovedal svetlejše dni.

Los Angeles se je na domačem ledu veselil prigarane zmage z 2:1 (1:0, 1:1, 0:0; razmerje strelov 26:23), gola za zmagovalce sta zabila njihov švicarski as Kevin Fiala ter Quinton Byfield. Anže Kopitar je sprožil dva strela k vratom v kateri je stal njegov prijatelj in čuvaj mreže šampionskih dni v Los Angelesu, zdaj pri NY Rangers, Jonathan Quick.