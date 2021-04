Kopitarjevi Kralji spet praznih rok

Hokejisti moštva Los Angeles KIngs so se močno oddaljili od končnice NHL.Tokrat so namreč izgubili doma proti Arizoni z 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) in so zdaj na predzadnjem, 7. mestu zahodne skupine. V 45 nastopih so dosegli le 17 zmag, do konca rednega dela sezone so le še trije tedni.



Tako našemu asu Anžetu Kopitarju, zdaj že skoraj poldrugo desetletje pri tem klubu, grozi tako kot nazadnje sezona brez tako želene končnice, s soigralci bi zdaj moral nanizati vsaj nekaj zmag zapored. Nazadnje so igrali v izločilnih bojih v sezoni 2017/18 in takrat z 0:4 v seriji izgubili proti moštvu iz Las Vegasa. Med igralci v polju je slovenski as zbral največ minut na ledu (20:49), štirikrat je ustrelil proti vratom tekmecev, toda tako kot soigralci niti enkrat ni bil natančen.



V noči s ponedeljka na torek se bodo Kralji doma v lokalnem derbiju pomerili z Anaheimom.

