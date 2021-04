Kopitarjevi kralji tretjič zapored poraženi

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL zabeležili nov poraz. V domači dvorani Staples Center so morali priznati premoč Minnesoti, ki je bila uspešna že na šesti zaporedni tekmi. Zmagala je s 4:2, dva gola je dosegelZ golomv 56. minuti so se kralji nasprotnikom približali na gol zaostanka, bilo je 2:3. V zadnjih trenutkih tekme je na ledu kot šesti igralec zamenjal vratarja, a gola ni uspel zabiti. Na nasprotni strani je bil deset sekund pred koncem tekme uspešenZa ekipo LA Kings, pri katerih se je med strelce vpisal šeje bil to tretji poraz na zadnjih štirih tekmah. Največjo zaslugo za to ima vratar Minnesote, ki je ubranil kar 40 strelov, dva tudi Kopitarju.Slovenskemu asu sicer manjka le še pet točk, da jih bo v ligi NHL dosegel tisoč. Toliko jih do četrtega mesta na lestvici skupine Honda West, ki vodi v končnico, manjka tudi njegovi ekipi.V skupini MassMutual East je na četrtem mestu Boston, ki je tokrat s 4:6 izgubil v Buffalu. Na preostalih petkovih tekmah so New York Rangers s 4:1 premagali Philadelphio, Nashville je bil s 3:2 boljši od Chicaga, Calgary pa s 4:2 od Montreala.