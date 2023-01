Kopitarjevi kralji uspešnejši od Edmontona

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL premagali Edmonton Oilers s 6:3. Slovenski as Anže Kopitar je pri zmagovalcih prispeval podajo.

Kralji, ki so tretji v zahodni konferenci in točkovno izenačeni z drugimi Dallas Stars, ti imajo sicer tri tekme manj, so prek Švicarja Kevina Fiale zadeli v 10. in 12. minuti za 2:0, pri prvem zadetku je podal tudi Kopitar.

Kailer Yamamoto je v 18. minuti zmanjšal zaostanek Edmontona, vendar je v drugi tretjini z dvema goloma odgovoril Adrian Kempe v 24. in 32. minuti. Ryan McLeod je še v isti tretjini zadel za 2:4.

V zadnjem delu igre je v 48. minuti Alex Iaffalo spet poskrbel za tri gole razlike, ko je Los Angeles ušel na 5:2, v 50. pa je pri gostih za 5:3 zadel s 77 točkami (34 golov, 43 podaj) zanesljivo prvi strelec lige Connor McDavid.

Vse dvome o zmagovalcu pa je v 59. minuti dokončno razrešil Viktor Arvidsson z golom v prazno mrežo. Fiala je sicer tekmo končal s štirimi točkami, saj je ob dveh zadetkih prispeval še dve podaji. Skupaj ima 46 točk in je najboljši strelec Kalifornijcev. Kopitar je pri 33 točkah.

Na drugih treh tekmah večera so zmagovalci ohranili mreže nedotaknjene. Seattle Kraken je v letu 2023 dosegel še peto zmago in je v tem pogledu najuspešnejši v ligi. Tokrat je s 4:0 v gosteh odpravil Montreal Canadiens in je peti v zahodni konferenci.

Z enakim izidom so v Buffalu zmagali Philadelphia Flyers, medtem ko so Nashville Predators v Ottawi slavili s 3:0.