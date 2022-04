Kopitarjevi kralji vse bližje končnici

Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL odpravili Anaheim s 4:2 in dosegli pomembno zmago v boju za končnico. Anže Kopitar je bil tokrat podajalec pri golih za 2:2 in 4:2, s tem pa je presegel mejo 700 podaj v ligi NHL. Skupaj jih je doslej zbral 701, več od njega jih je doslej v zgodovini zbral le Marcel Dionne (757).

Los Angeles ostaja na šestem mestu zahoda in lahko le še teoretično zamudi nadaljevanje prvenstva. Z zmago je povečal razliko pred Nashvillom, ta je ponoči z 2:6 izgubil na gostovanju pri Tampa Bay Lightning, na tri točke, kolikor zaostaja tudi osmi Dallas.

Naslednjič v akcijo v četrtek in petek ob 4. uri

Vegas Knights, ki bodo danes gostili San Jose, nato pa jih čaka obračun z Dallasom, na devetem mestu zaostajajo že sedem točk in kaj težko bodo prehiteli ekipo iz Kalifornije. Sicer pa je na tekmi v Los Angelesu odločitev padla šele v zadnjem delu. Gostje so vodili vse do 32. minute, ko sta Uzbekistanec Artur Kalijev in Kopitar lepo zrežirala akcijo, ki jo je zaključil Matt Roy.

V zadnjem delu je najprej na 3:2 povišal Šved Alexander Edler. Končna odločitev je padla 25 sekund pred koncem, ko sta Kopitar in Šved Adrian Kempe ob igralcu več na ledu pripravila lepo akcijo, strelec pa je bil Alex Iafallo. Do konca rednega dela Los Angeles čaka gostovanje pri zadnjeuvrščeni ekipi pacifiške divizije v Seattlu (četrtek, 4.00) in nato še v Vancouvru (petek, 4.00).