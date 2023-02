Kopitarjevi kralji zapravili priložnost za zmago nad orkani

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v ligi NHL gostovali pri drugi najboljši ekipi lige, Carolina Hurricanes. Kralji so dobro igrali in tekmo po rednem delu končali s 4:4, v podaljšku pa so bili spretnejši orkani, ko je zmagoviti gol 53,8 sekunde pred iztekom dosegel Sebastian Aho.

V Raleighu so domači sicer bolje začeli in so uvodno tretjino po golu Brenta Burnsa dobili z 1:0, v drugi tretjini pa so se razigrali kralji, saj so dosegli kar štiri zadetke.

Za izenačenje je po podaji Kopitarja poskrbel Adrian Kempe, na 2:1 je povišal Kevin Fiala, za 3:1 je svoj drugi zadetek na tekmi dosegel Kempe, za visoko prednost po dveh tretjinah (4:1) pa je z golom poskrbel še Kopitar z igralcem več na ledu.

Vendar pa tudi prednost treh zadetkov ni bila dovolj, da bi kralji zmagali, saj so gostitelji v zadnji tretjini izenačili preko Paula Stastnyja, Jordana Staala in Teuva Teravainena, v podaljšani igri pa jim je srečno zmago prinesel Aho. Vratar Frederik Andersen je zaustavil 17 strelov.

To je bilo že sedmič v sezoni, da so orkani, najboljša ekipa metropolitanske skupine, našli pot do zmage, potem ko so zaostajali pred zadnjo tretjino.

»Mirno igramo našo igro. Ključ je, da ni panike ali česa podobnega. Zaupamo vase. Zmaga na tej tekmi je še toliko bolj posebna, saj je prišla po treh golih zaostanka. To nam daje dodatno mirnost za naprej in veliko zaupanja,« je po tekmi dejal Aho.

Pri kraljih, kjer sta blestela Kempe z dvema goloma ter Kopitar z golom in dvema podajama, je vratar Pheonix Copley zbral 26 obramb.

Kopitar je še 123. v karieri dosegel na gostovanjih več točk na eni tekmi, s čimer se je na četrtem mestu v klubski zgodovini izenačil z Davom Taylorjem. Pred njim so le še Marcel Dionne, Luc Robitaille in sloviti Wayne Gretzky. Slovenski zvezdnik je še 69. v karieri zbral tri točke na eni tekmi.

»Vedeli smo, da bodo pritisnili. A prepričan sem bil, da bomo to zmogli. Pravzaprav se mi ni zdelo, da smo odigrali tako slabo tretjino,« je dejal trener kraljev Todd McLellan.

Zdaj hokejiste v ligi NHL čaka nekaj premora za vikend zvezd All-Star, ki bo ta konec tedna na Floridi.