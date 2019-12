Kopitarjevi kralji zopet poraženi

FOTO: Usa Today Sports

Hokejisti Los Angelesa zso v severnoameriški ligi NHL osvojili točko, potem ko so na gostovanju v Pittsburghu po izvajanju kazenskih strelov izgubili s 4:5. Med tistimi, ki so neuspešno izvajali kazenski strel, je bil tudi Kopitar.Začetek tekme je obetal drugačen razplet. V prvem delu sta kralje iz Kalifornije v vodstvo popeljalain, a je, ki sta mu asistiralain, v drugem delu poskrbela za izenačenje.V tekmi polni preobratov stainv tretjem delu domače popeljala celo v vodstvo s 4:2. Izid je bil tak še pet minut pred koncem, ko je znižalpa je tri minute in pol pred koncem tekme poskrbel za izenačenje.Že pred tem je imel priložnost za znižanje tudi Kopitar, ki je osem minut in pol pred koncem tekme prvič zgrešil kazenski strel.Podaljšek ni prinesel spremembe, pri izvajanju kazenskih strelov pa sta blestela oba vratarja. Med osmimi strelci je zadel le Rust in s tretjim golom na tekmi poskrbel za veselje domačih navijačev in dve točki pingvinov.Pittsburgh je dobil že peto od zadnjih šestih tekem, vse bolj pomemben pa v ekipi postaja Rust, ki je že v četrtek odločil podaljšek.»Seveda se trudim, da bi bil vsak dan boljši, a na tekmah trenutno tudi prav uživam,« je recept za uspehe izdal Rust.Blestel pa je tudi domači vratar, ki je zbral kar 38 obramb. Podatek zgovorno priča o nevarnosti pred njegovimi vrati, saj je Jonathan Quick na nasprotni strani v statistiko dodal "le" 23 novih obramb.