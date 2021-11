Kopitarjevi ploščki imeli oči, Kralji ugnali Senatorje

Anže Kopitar je spet zablestel v ligi NHL. Za zmago Los Angeles Kings proti Ottawa Senators s 4:2 je prispeval kar tri podaje, moštvo iz Kalifornije pa je v Staples Centru prekinilo niz petih porazov.

Kopitar je z 21 točkami na 20 tekmah (13 podaj, 8 golov) šestnajsti igralec lige. LA je z 9 zmagami in 11 porazi na 12. mestu v zahodni konferenci.

Dva gola za Los Angeles je dosegel Carl Grundström, Cal Petersen je zbral 30 obramb. »Zelo smo potrebovali to zmago, zmage so pomembne ne glede na način, na katerega so dosežene. Mislim, da smo odigrali dobro tekmo,« je odleglo trenerju Toddu McLellanu, čigar moštvo močno niha v tej sezoni.

Anže Kopitar je bil podajalec pri treh golih Los Angelesa. FOTO: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

Ottawa je izgubila pet zaporednih tekem. Za LA sta zadela tudi Viktor Arvidsson in Arthur Kalijev. Za Kopitarja je bila to 250. tekma, na katerih je dosegel vsaj dve točki. V tej kategoriji je šesti na večni lestvici. Pred njim so Sidney Crosby (366), Alex Ovečkin (354), Jevgenij Maljkin (299), Patrick Kane (293) in Nicklas Backström (258).

Drugi izidi:

Florida : Seattle 1:4

Detroit : Buffalo 3:2 podaljšek

Pittsburgh : Montreal 3:6

Las Vegas : Edmonton 2:3

Arizona : Dallas 2:3

St. Louis : Columbus 6:3

Colorado : Nashville 6:2

Calgary : Winnipeg 2:4