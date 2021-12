Kopitarjevi zmagali po kazenskih strelih

Hokejisti Los Angeles Kings so v domačem Staples Centru (po novem Crypto.com Arena) na kolena položili Vancouver Canucks. Po rednem delu in podaljšku se je tekma v severnoameriški ligi NHL končala z 1:1, po izvajanju kazenskih strelov pa so bili bolj zbrani domači igralci iz mesta angelov.

Odločilna gola sta v hokejski loteriji zabila Šveda Adrian Kempe in Viktor Arvidsson.

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v 26:14 minute sprožil štiri strele proti slovaškemu vratarju Jaroslavu Halaku, a se Hrušičan ni vpisal med strelce, neuspešen je bil tudi v kazenskem strelu. V rednem delu je za kalifornijsko ekipo zadel Brendan Lemieux, za kanadsko ekipo pa Bo Horvat.

Los Angeles je v izenačeni zahodni konferenci s 35 točkami trenutno na desetem mestu, vodilna zasedba iz Las Vegasa ima sedem točk več. Kopitar in njegovi soigralci bodo naslednjo tekmo igrali 2. januarja prihodnje leto, ko bodo gostili tekmece iz Philadelphie.

Tampa Bay, vodilna ekipa vzhodne konference, je v lokalnem derbiju visoko izgubila proti Floridi s 3:9. Pri zmagovalcih je blestel Jonathan Huberdeau, ki je dosegel gol in kar štiri asistence, domači vratar Spencer Knight pa je zbal kar 39 obramb.

Uspešnejša je bila Carolina, trenutno drugouvrščena ekipa vzhodne konference je brez posebnih težav na kolena položila Montreal s 4:0. Columbus je šele po kazenskih strelih strl odpor Nashvilla in slavil s 4:3, San Jose pa je v podaljšku premagal Philadelphio s 3:2. Odločilni gol je prispeval Čeh Tomaš Hertl.

Otočani iz New Yorka so bili na domačem ledu zanesljivo boljši od tekmecev iz Buffala s 4:1, izkazal pa se je Mathew Barzal z golom in dvema podajama. Novinec v najmočnejši hokejski ligi na svetu iz Seattla je doma klonil proti Calgaryju s 4:6.

Izidi:

Carolina Hurricanes : Montreal Canadiens 4:0

Columbus Blue Jackets : Nashville Predators 4:3 - kazenski streli

Florida Panthers : Tampa Bay Lightning 9:3

NY Islanders : Buffalo Sabres 4:1

Seattle Kraken : Calgary Flames 4:6

Los Angeles Kings : Vancouver Canucks 2:1 - kazenski streli

San Jose Sharks : Philadelphia Flyers 3:2 - podaljšek