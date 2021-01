Kopitarjevim Kraljem spet le točka

Tudi v drugem nastopu nove sezone NHL je moštvo Los Angeles Kings s slovenskim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem na domačem ledu osvojilo le točko. Vnovič se je zasedba iz Kalifornije pomerila z Minnesoto in – zanimivo – spet je bil izid tako kot na četrtkovi premieri po 60 minutah 3:3, prav kot na prvi tekmi pa so gostje v Minnesoto odnesli drugo točko z golom odločitve v podaljšku. Zabil ga je Šved Marcus Johansson v 5. minuti tega četrtega dela tekme.



Kopitarja tokrat ni bilo med strelci ali podajalci (na prvi tekmi je podal dvakrat), hokejisti Minnesote pa so bili pri strelih na vrata aktivnejši, sprožili so jih 44, gostitelji le 33.



Med posebej zanimivimi izidi večera v NHL kaže omeniti razplet drugega newyorškega derbija zapored: v prvem so bili Islanders prepričljivo boljši od Rangers (4:0), tokrat so jim slednji z zmago z gladko s 5:0 vrnili. V vratih poražencev je bil ruski novinec v NHL Ilja Sorokin iz vrst CSKA Moskva, ki je tik pred tekmo zamenjal rojaka Sergeja Varlamova, saj se je ta med ogrevanjem poškodoval.



Pred Kralji pa sta zdaj še dve tekmi na domačem ledu proti Coloradu, prva po srednjeevropskem času v noči s torka na sredo.

