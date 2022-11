Kopitarjevim točka v Chicagu

Tako kot nazadnje v Dallasu, kjer so izgubili z 2:5, so hokejisti Los Angeles Kings tudi v Chicagu ledeno ploskev zapuščali sklonjenih glav. Le da so tokrat imeli tolažbo vsaj v eni točki, ki si so jo priborili po 60 minutah ob izidu 1:1. Potem pa je bilo upanja na zmago v podaljšku že kmalu konec – izkušeni Jonathan Toews je po poldrugi minuti zabil gol odločitve za uspeh domačega moštva.

Anžeta Kopitarja tokrat ni bilo seznamu strelcev in podajalcev. Njegovo moštvo je sicer sprožilo krepko več strelov od gostiteljev (32:17), blestel pa je v domačih vratih mladi Arvid Söderblom, 23-letnik iz Göteborga. Z NHL se komaj dobro spoznava, to je bil njegov tretji nastop.

Kralji so zdaj 6. na lestvici zahodne konference, imajo 13 točk, sedem manj od vodilnega Vegasa. Po nizu gostovanj se vračajo v Los Angeles, kjer bodo v noči na nedeljo igrali s Florido.