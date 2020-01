Kopitarju & Co. se končnica čedalje bolj izmika

Tampa – Čeprav so hokejisti moštva Los Angeles Kings po golih Jeffa Carterja (v 5. minuti) in Kyla Clifforda (7.) na gostovanju pri favorizirani ekipi Tampa Bay Lightning v NHL vodili že z 2:0, to ni bilo dovolj za zmago. Gostitelji so namreč izničili razliko, dobro minuto pred koncem nadomestili tudi zaostanek z 2:3 in na koncu zmagali po streljanju kazenskih strelov s 4:3 (2:2, 0:0, 1:1).



Za Strele so v rednem delu igre v polno zadeli Alex Killorn (11.), Steven Stamkos (12.) in Nikita Kučerov (59.), za Kralje pa ob že omenjenima Carterju in Cliffordu tudi Dustin Brown (53.). V »loteriji« kazenskih strelov sta mrežo gostov zatresla Brayden Point in Stamkos, za zasedbo iz Los Angelesa pa je bil natančen le Nikolaj Prohorkin.



Slovenski zvezdnik Anže Kopitar v dobrih 22 minutah ni dosegel nobene točke. Proti domačemu vratarju Andreju Vasilevskemu je sprožil štiri strele in z ruskim čuvajem mreže izgubil tudi dvoboj iz oči v oči v kazenskih strelih.



Drugi izidi – Buffalo Sabres : Vegas Golden Knights 4:2, Columbus Blue Jackets : Boston Bruins 3:0, New York Islanders : Detroit Red Wings 8:2, Pittsburgh Penguins : Minnesota Wild 7:3, Toronto Maple Leafs : New Jersey Devils 7:4, Ottawa Senators : Chicago Blackhawks 2:4 – po podaljšku, Winnipeg Jets : Vancouver Canucks 4:0, Arizona Coyotes : San Jose Sharks 6:3, Colorado Avalanche : Dallas Stars 2:3 – po podaljšku , Edmonton Oilers : Nashville Predators 4:2.