Kopitarju in soigralcem tudi doma spodrsnilo

Hokejisti Los Angeles Kings so s kapetanom Anžetom Kopitarjem v NHL doživeli nov poraz, že deseti na zadnjih 11 tekmah. Po nizu tekem na tujem so Kralji na domačem ledu z 1:2 izgubili proti Nashville Predators. Prav vsi trije goli na tekmi so bili v drugi tretjini, omenjeni naš zvezdnik je v 23:26 minute na ledu zbral en strel proti vratom tekmeca.

Prvi so strelski post premagali gosti, ko je z igralcem več na ledu zadel Ryan O'Reilly. Slabo minuto pozneje so kralji izenačili preko Drewa Doughtyja, ob Kopitarju edinega pri moštvu iz jedra šampionske postave pred enim desetletjem, ki je bil prav tako uspešen z igralcem več.

A veselje Kraljev ni trajalo dolgo. Pet minut pozneje so gostje spet vodili, ko je bil po podajah Luka Schenna in O'Reillyja uspešen Gustav Nyquist. Hokejisti iz Nashvilla so zdaj zmagali na tretji od zadnjih štirih tekem, veliko zaslug pa je imel tudi tokrat za zmago vratar Juuse Saros, ki je zbral 33 obramb.

Naslednja tekma Kopitarja in soigralce čaka v nedeljo, ko bodo doma gostili še New York Rangers. Slednji so tokrat visoko, z 1:5, izgubili proti Vegasu.