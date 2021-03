Kopitarju v zadovoljstvo le dve podaji

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan tudi slovenski zvezdnik najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu NHL Anže Kopitar, so tokrat gostovali pri mestnih tekmecih v Anaheimu in po podaljšku izgubili s 5:6.



Junak v vrstah gostiteljev je bil Adam Henrique, ki je zadel po treh minutah podaljšane igre.



Pri kraljih je blestel Adrian Kempe, ki je dosegel hat-trick, svojega drugega v karieri, Andreas Athanasiou je pomagal preobrniti zaostanek dveh golov v izenačenje v zadnji tretjini, med strelce se je spet vpisal Dustin Brown, odlično sezono pa je z dvema podajama nadaljeval tudi Kopitar.



Kopitar je zdaj vsaj točko osvojil še na peti zaporedni tekmi, to je njegov drugi tovrsten niz v sezoni, skupno pa je na četrtem mestu po podajah v sezoni in na sedmem po točkah. Skupaj je pri 28 točkah, 22 podaj in šest golov.



Ekipi se bosta v dvorani Honda v Anaheimu v četrtek pomerili še enkrat.

