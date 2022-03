Koroška je v šoku, toda Šivic vnovič ni presenetil

V nadaljevanju preberite:

Pred današnjim vročim hokejskim večerom je okrog dvorane Tivoli zaznati zadovoljstvo in kar vzhičeno pričakovanje naslednjih tekem četrtfinala razširjene avstrijske lige. V Beljaku so kar šokirani ob uvodnem porazu doma proti ljubljanskim zmajem, toda realen pogled razkriva precej bolj odločen in bojevit pristop slovenskega moštva kot pa modro-belih z avstrijskega dela Koroške. Do uvrstitve v polfinale je še dolga pot, toda ljubljanska iztočnica obeta veliko ...