Kosmatinci pokvarili domačo veselico Panterjev

Navijači Floride Panthers so se že pripravili na slavje, toda hokejisti moštva Boston Bruins so jim zagrenili domačo veselico. Kosmatinci so bili namreč v gosteh boljši z 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), izid v zmagah znižali na 2:3 in ohranili svoje možnosti na preboj v finale vzhodne konference NHL.

Ob obeh strelcih, Kanadčanu Morganu Geekieju (v 5. minuti) in Američanu Charlieju McAvoyu (31.), je imel največ zaslug za uspeh Bostona vratar Jeremy Swayman. Ameriški čuvaj mreže je ubranil 28 strelov Panterjev, za katere je bil tokrat natančen le kanadski napadalec Sam Reinhart, ki je v 27. minuti poravnal rezultat na 1:1.

Igralci Floride tako niso izkoristili prednosti domačega ledu im si (še) niso zagotovili napredovanja v polfinale Stanleyjevega pokala. Naslednjo priložnost za to bodo imeli v petek zvečer (ob 22. uri po srednjeevropskem času), ko bodo gostovali v Bostonu.

Evan Bouchard se je takole veselil zmagovitega gola. FOTO: Perry Nelson/Usa Today Sports

Strelec zmagovitega gola znova Bouchard

V drugi tekmi večera pa so hokejisti kluba Edmonton Oilers, ki so v uvodnem krogu končnice izločili Los Angeles Kings s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu, premagali Vancouver Canucks s 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Odločilni gol je znova zabil kanadski branilec Evan Bouchard, ki je zmagoviti zadetek dosegel pičlih 39 sekund pred iztekom časa.

Naftarji, ki so po dveh tretjinah vodili že z 2:0 in nato tekmecem dovolili, da so jih ujeli, so tako v razburljivem kanadskem dvoboju izid v zmagah izenačili na 2:2.