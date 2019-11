Kosmatinci so se znesli nad Kanadčani

Ljubljana – Hokejisti kluba Montreal Canadiens so doživeli hud polom v NHL, potem ko so na svojem ledu kar z 1:8 (1:3, 0:3, 0:2) klonili pred igralci kluba Boston Bruins. Za Kosmatince je češki as David Pastrnak vknjižil že drugi trojček golov v sezoni, potem ko je domačo mrežo zatresel v 15., 21. in 30. minuti.



Veliko premoč gostov, ki kraljujejo na vrhu vzhodne konference, so z zadetki potrdili še Jake Debrusk (9.), Brad Marchand (20.), Anders Bjork (22.), Charlie Coyle (49.) in Danton Heinen (58.). Častni gol za Montreal je zabil Shea Weber, ki je v 13. minuti izenačil na 1:1. Odtlej so na ledu prevladovali hokejisti Bostona, za katere je slovaški vratar Jaroslav Halak zbral 36 obramb.



Na tujem je bila uspešna tudi Minnesota Wild, ki je s 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) strla odpor moštva New Jersey Devils, Chicago Blackhawks pa so pred svojimi navijači s 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) odpravili Dallas Stars.