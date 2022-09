Kot da bi Dončiću in druščini ugasnili klimo

V nadaljevanju preberite:

Kako sta Aleksandar Magovac in Luka Kalan, strelca golov za SŽ Olimpijo v ligi prvakov proti hokejistom moštva TPS Turku, videla dosedanje tekme v ligi prvakov, s čim bi slednji takoj zamenjal svoj zadetek, kaj pričakujeta in napovedujeta za današnji dvoboj z igralci Wolfsburga, kakšne težave je imel v četrtek vratar Žan Us, zakaj je moral sredi tekme z ledu, kako je trener ljubljanskega moštva Mitja Šivic ocenil igro svojih varovancev, kakšno prošnjo ima za navijaško skupino Green Dragons ...