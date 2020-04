Krajše počitnice za Anžeta Kopitarja

Ljubljana

- Vodstvo severnoameriške hokejske lige (NHL) je zaradi pandemije novega koronavirusa podaljšala samoosamitev do 30. aprila.Vodstvo lige, v kateri v dresu Los Angelesa že leta uspešno nastopa slovenski zvezdnik, je prek družbenega omrežja twitter sporočilo navodila, ki veljajo za igralce, trenerje in drugo osebje do konca meseca. To odločitev so sprejeli po posvetu z zdravstvenimi strokovnjaki in predstavniki igralcev.Sezona 2019/20 je prekinjena od 12. marca, odigrati pa bi morali še 189 tekem rednega dela. Ta bi se moral končati 4. aprila, 8. pa bi se morala začeti končnica. Los Angeles je predzadnji v pacifiški konferenci in je brez možnosti za uvrstitev v izločilni del tekmovanja.Kanadski mediji so poročali, da če se bo sezona nadaljevala, bi jo lahko potegnili v avgust ali september in tako finale igrali pred začetkom nove sezone, ki se bo začela predvidoma oktobra.