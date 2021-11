Kralj Anže utišal neoborožene senatorje

Zmagovita serija hokejistov Los Angelesa v ligi NHL se nadaljuje. Kings so v gosteh z 2:0 premagali Ottawa Senators. Strelec odločilnega prvega gola z igralcem več je bil kapetan Anže Kopitar.

Kopitar je v polno zadel v 36. minuti, ko je izkoristil številčno prednost gostov in z močnim strelom plošček poslal v mrežo med vratarjevima nogama. Zmago je potrdil Andreas Athanasiou dobre tri minute pred koncem. To je bila že sedma zaporedna zmaga hokejistov iz Kalifornije in skupaj osma. Z njo so se povzpeli na deveto mesto v zahodni konferenci.

Hrušičan je na 14 tekmah dosegel že 16 točk (po osem golov in podaj) in je na šestem mestu med najbolj učinkovitimi igralci v ligi. Jonathan Quick je zbral 34 obramb za t. i. shutout. Kralji so nazadnje nanizali sedem zmag med 26. februarjem in 11. marcem lani, tik preden je sezono prekinila pandemija koronavirusa.

Ottawa je imela veliko težav, saj je zaradi okužbe s covidom-19 manjkalo kar devet hokejistov. »Našli smo poti do zmag. Ne bi rekel, da delamo kaj drugače kot prej. V prvih dveh tednih smo bili pogosto blizu zmag, vendar smo bili neuspešni. Zdaj smo na zmagoviti strani. Napredujemo kot ekipa, zmage v gosteh so še več vredne,« je bil zadovoljen vratar Quick.

Ottawa je bila močno oslabljena. FOTO: Marc Desrosiers/USA Today Sports

Veterana je pohvalil tudi trener Todd McLellan. »Očitno noče izgubiti svojega statusa v moštvu. Tega od njega niti ne pričakujemo. S svojimi obrambami sili Cala (Petersena), da se še bolj trudi. Sezona z 82 tekmami je dolga, potrebovali bomo oba,« je dejal McLellan in pohvalil svoje fante za potrpežljivost.

Kralje v noči na nedeljo čaka novo gostovanje; pomerili se bodo z Winnipeg Jets.

Izidi:

Ottawa Senators - Los Angeles Kings 0:2 (Anže Kopitar: 1 gol v 19:49 minute za LA)

Boston Bruins - Edmonton Oilers 3:5

Montreal Canadiens - Calgary Flames 4:2

New Jersey Devils - New York Islanders 4:0

Pittsburgh Penguins - Florida Panthers 3:2 (kazenski streli)

Detroit Red Wings - Washington Capitals 0:2

St. Louis Blues - Nashville Predators 3:4 (podaljšek)

Winnipeg Jets - San Jose Sharks 4:1

Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 7:1

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 3:2

Seattle Kraken - Anaheim Ducks 4:7