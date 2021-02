Kraljem ob petem zaporednem porazu v uteho točka

Vratar San Joseja Martin Jones je ustavil 24 strelov ter kazenska strela Kopitarja in Vilardija. FOTO: Kevork Djansezian/AFP

Hokejisti Los Angelesa nadaljujejo s slabimi rezultati v ligi NHL. Tokrat so na domačem ledu po kazenskih strelih izgubili proti San Joseju s 3:4 in doživeli že peti zaporedni poraz.Kraljem je ob novem neuspehu v uteho vsaj to, da so po štirih zaporednih ničlah tokrat osvojili vsaj točko, s katero pa ostajajo na zadnjem mestu zahodne divizije.Kapetan Los Angelesaje zadel še na drugi zaporedni tekmi in svoj izkupiček točk v sezoni povečal na 15 (3+12), žal pa je neuspešno izvedel kazenski strel.San Jose je imel več od igre v prvi tretjini,(2. minuta) in(18.) sta zadela za vodstvo z 2:0.Kraljem iz Los Angelesa je uspel preobrat. Začel ga je Kopitar z golom v 28. minuti, dokončal pa ga jez goloma v 38. in 51. minuti.A Morski psi so se rešili v izdihljajih tekme, 45 sekund pred iztekom rednega dela je iz bližine zadelNaposled so o zmagovalcu odločali kazenski streli. Pri domačih so bili neuspešni Kopitar,in, gostom pa je zmago priboril Logan Couture.Los Angeles Kings - San Jose Sharks 3:4 (Kopitar gol in 3 streli v 22:14) * po kazenskih strelih