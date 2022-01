Kraljem točka za remi, Kopitarju za podajo

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so osvojili točko za remi na gostovanju v New Yorku, točka pa je pripadla tudi našemu asu Anžetu Kopitarju za podajo in takrat vodstvo Kraljev z 2:1. V zadnji tretjini pa so gostitelji iz moštva NY Rangers izenačili, na koncu pa se veselili zmage pri kazenskih strelih. Pri teh je bil slovenski zvezdnik natančen, v prvi seriji so se končali z izidom 2:2, nato pa je domači adut Adam Fox zabil novi gol, Arthurju Kaliyevu iz Kraljev pa se to ni posrečilo.

Bila je to sicer tekma na tujem moštva iz Kalifornije v nizu šestih nastopov zapored na ameriškem vzhodu. "In če pomislite, da smo od šestih možnih osvojili štiri točke, bi rekli, da to ni slabo," je poudaril Kopitar. Z njegovimi soigralci je igral zelo aktivno, Los Angeles je sprožil več strelov (36:30), obenem se je večkrat v vratih odrezal Jonathan Quick, tako kot 34-letni Slovenec junak v tistih sanjskih sezonah dveh naslovov najboljšega moštva v NHL. Ponavadi pa je blestel tudi na prizorišču te tekme, torej v kultnem Madison Square Gardnu v New Yorku. "Jonathan je vedno prav posebej motiviran v tej dvorani. Sicer pa smo že 14 let veseli, da ga imamo," ni skrival naš as, v tej sezoni doslej avtor 13 golov in 24 podaj. Najučinkovitejši je Washingtonov ruski as Aleksandr Ovečkin (29 golov, 29 podaj).

Na lestvici zahodne konference Los Angeles na 7. mestu z 48 točkami ohranja dobro izhodišče v boju za uvrstitev v končnico, vodilni je Colorado z 61 točkami.