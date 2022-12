Kraljevski polom kraljev v Buffalu, med strelci tudi Peterka

Kljub porazu ekipa iz Kalifornije ostaja na petem mestu na zahodu. V KeyBank Centru v Buffalu se je vse zgodilo v dobrih 17 minutah prve tretjine, ko so gledalci videli vseh šest golov. Tage Thompson je dosegel dva gola in asistenco, Alex Tuch in Victor Olofsson po gol in asistenco, po enkrat pa sta zadela še Münchenčan čeških korenin John-Jason Peterka in Peyton Krebs. Med junake domače zmage nedvomno sodita še Dylan Cozens s tremi podajami in Craig Anderson s 40 obrambami.

Los Angeles bo po prostem večeru nadaljeval serijo gostovanj in naslednjo tekmo igral v Bostonu, ki je s 4:3 po izvajanju kazenskih strelov premagal New York Islanders. Posebej nevaren je bil pri domačih Jake DeBrusk, ki je v rednem delu dosegel gol in dve podaji, zadel pa tudi svoj kazenski strel.

Ne gre pa spregledati ruskega zvezdnika Aleksandra Ovečkina. Ta je ob zmagi Washington Capitals v Chicagu zadel kar trikrat in vknjižil še asistenco. Skupaj je 37-letni Rus zdaj dosegel že 800. gol v ligi NHL in na večni lestvici sta pred njim le še legendi Gordie Howe (801) in Wayne Gretzky (894). Samo letos je moskovski as dosegel že 20 golov.

Na zahodu še naprej vodi ekipa Vegas Golden Knights, ki je s 6:5 zmagala v Winnipegu. Za zmagovalce je dvakrat zadel Jonathan Marchessault. Še bolj učinkovit je bil na nasprotni strani s tremi goli Mark Scheifele.

{poc_embed}nhl-2023{/poc_ embed}