Kralji brez Kopitarja podaljšali nespečnost v Seattlu

Seattle, novinec v ligi in predzadnje moštvo na lestvici zahodne konference, v debitantski sezoni ostaja pri 26 zmagah, potem ko je na domačem ledu klonil proti Los Angeles Kings s 3:5. Gostje, pri katerih ni igral kapetan Anže Kopitar, so zmago potrdili v zadnji tretjini, ko sta preobrat, ki ga je z golom za 3:3 v 38. minuti začel Trevor ​Moore, dokončala Lias Andersson v 42. in Andreas Athanasiou z zadetkom v prazno mrežo v 59. minuti.

Domači Kraken so prvo tretjino dobili z zadetkom Jareda McCanna in vodili tudi že z 2:0 in 3:2, a sta kralje v igri za zmago v srednji tretjini obdržala Gabriel Vilardi in Phillip Danault. Za kralje sicer sinoči niso igrali niti nekateri ostali vidni člani udarnih linij Alex Iafallo, Adrian Kempe, Dustin Brown, Alexander Edler in Olli Määttä, je poročal STA.

McLellan jezen na varovance

Pri kraljih se je izkazal Vilardi, ki je poleg gola prispeval še dve podaji, po gol in podajo pa je prispeval Athanasiou. Danault je dosegel še šesti gol na zadnjih sedmih tekmah, Jonathan Quick pa je med vratnicama zbral 37 obramb. Kljub zmagi trener kraljev Todd McLellan ni bil zadovoljen.

»Igrali smo zgolj zato, ker je bila tekma na sporedu, to je nedopustno,« je dejal po dvoboju. »To je bilo jasno od samega začetka. Nikoli se ne bi smeli spraviti v ta položaj. Po prvi tretjini smo se morali pogovoriti, preveč je bilo slabih navad in morali smo zaigrati z namenom,« je dodal Kanadčan. Kralje je popeljal v končnico, kar se je zgodilo prvič po sezoni 2017/18, ko so v prvem krogu izgubili z Vegas Golden Knights (0:4 v zmagah).

»Da smo takole sestavili ekipo za tekmo, bi moralo fantom nekaj sporočiti. Ne gre za nepomembne zadeve. V naslednjih dneh bomo morali sprejeti odločitev, kdo nam bo pomagal v končnici. In če bomo v njej želeli dolgo igrati, morajo vsi pomagati. Če ne moreš stopiti v to okolje in prispevati svojega deleža, zakaj bi verjeli, da si tega sposoben čez nekaj tednov v drugem ali tretjem krogu končnice, če se nam posreči napredovati? Nekateri naši mladi igralci tega niso najbolje razumeli,« je svoje varovance izzval McLellan.

Zlati vitezi prvič brez končnice, veselje v Dallasu

Vegas Golden Knights, ki so po torkovem porazu z Dallas Stars ostali brez možnosti v lovu na Los Angeles Kings v pacifiški skupini, so imeli pred sinočnjimi tekmami še teoretične možnosti, da si na račun Teksašanov zagotovijo igranje v končnici. V Chicagu so nato v še enem tesnem obračunu priznali premoč domačim po kazenskih strelih (3:4) in celo prvič po debiju med elito ostali brez nastopa v končnici. Tyler Johnson je »loterijo« odločil v sedmem krogu, finski čuvaj mreže Kevin Lankinen je za dokončno potrditev zmage ubranil strel Miku Amadiu.

Dallas je na domačem ledu pričakal Arizona Coyotes in z istim izidom klonil po podaljšku. Zvezdam je tako kljub porazu pripadlo zadnje mesto v končnici, potem ko so someščani slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića zapravili vodstvo s 3:0. Dallas, poraženega finalista bojev za Stanleyjev pokal leta 2020, čakajo bodisi Calgary Flames bodisi Colorado Avalanche, medtem ko je že jasno, da Kopitarjeve LA Kings čakajo Edmonton Oilers.

Na preostalih tekmah so hokejisti Montreal Canadiens v gosteh s 4:3 ugnali New York Rangers, Winnipeg Jets pa so doma s 4:0 premagali Philadelphia Flyers.