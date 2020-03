Kralji do šeste zaporedne zmage, Kopitar brez točke

Los Angeles - Hokejisti Los Angeles Kings so še podaljšali svojo zmagovito serijo. V svoji dvorani so s 3:1 premagali drugouvrščeno ekipo zahodne konference, Colorado Avelanche, kar je bila že njihova šesta zaporedna zmaga. Kljub temu pa Anže Kopitar, ki tokrat ni prispeval točke, in druščina še vedno zasedajo zadnje mesto v zahodni konferenci.



Kralji so si zmago tlakovali v prvi tretjini, ko so v dobri minuti dosegli dva gola. Povedli so z golom Austina Wagnerja, vodstvo je povišal Mikey Anderson. Na začetku tretje tretjine so gosti znižali zaostanek, a je domačo zmago slabih šest sekund pred koncem potrdil Alex Iafallo.