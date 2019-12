Kralji do zmage po podaljšku

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL gostovali pri San Jose Sharks in prišli do zmage po podaljšku s 3:2. Odločilni gol za zmago je v drugi minuti podaljška dosegel Jeff Carter, pred tem se je dvakrat med strelce vpisal Martin Frk.



Slovenski as Anže Kopitar je v dresu kraljev tokrat ostal brez točk.



Kraljem, ki so prekinili niz treh zaporednih porazov, po dveh tretjinah ni kazalo dobro, saj so zaostajali z 0:2. Za domače sta v 27. in 32. minuti zadela Erik Karlsson in Joe Thornton.



Potem pa so gostje zrežirali preobrat. V zadnjem delu rednega dela je na debiju v dresu Los Angelesa dvakrat zadel Frk (42. in 59. minuta), ki sicer izkušnje nabira v nižji ligi AHL za Ontario, v petek pa so se pri kalifornijski ekipi odločili, da mu ponudijo priložnost v ligi NHL.



V podaljšku je za popoln preobrat in zmago kraljev zadel Carter.



Los Angeles Kings prihodnja tekma čaka že v noči na nedeljo, ko bo Kopitar s soigralci gostoval pri Vancouver Canucks.