Kralji do zmage tik pred koncem podaljška, Kopitarju razveljavili gol

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu nanizali še tretjo zmago zapovrstjo in skupno deveto v tej sezoni NHL, potem ko so pred svojimi navijači v podaljšku z 2:1 (0:1, 1:0, 0:0; 1:0) strli odpor igralcev kluba Chicago Blackhawks. Zlati gol je pičli dve sekundi pred koncem dodatka zabil švicarski reprezentant Kevin Fiala.

Tekmo v Crypto.com Areni so sicer bolje odprli gostje, ki so z zadetkom Kanadčana Taylorja Raddysha v 19. minuti prešli v vodstvo. Na izenačenje ni bilo treba dolgo čakati, že v 22. minuti je namreč izid poravnal Taylorjev rojak Phillip Danault. V podaljšku je bil nato – kot že omenjeno – mož odločitve Fiala, ki je konec junija v Los Angeles prestopil iz Minnesote.

Kopitar je na ledu prebil dobrih 24 minut in v tem času proti Chicagovemu vratarju Petru Mrazku (33 obramb), sprožil dva strela, a ostal brez točke. V drugi tretjini je sicer 35-letni Hrušičan že premagal češkega čuvaja mreže, vendar pa so njegov gol razveljavili zaradi prekrška Fiale.

Za prvega zvezdnika tekme so sicer izbrali domačega vratarja Jonathana Quicka, ki je zbral 31 obramb.

Drugi izidi – Boston Bruins : Calgary Flames 3:1, Carolina Hurricanes : Edmonton Oilers 7:2, New Jersey Devils : Ottawa Senators 4:3 – po podaljšku, Columbus Blue Jackets : Philadelphia Flyers 5:2, Buffalo Sabres : Vegas Golden Knights 4:7, Detroit Red Wings : New York Rangers 2:8, New York Islanders : Arizona Coyotes 0:2, St. Louis Blues : San Jose Sharks 5:3, Colorado Avalanche : Nashville Predators 5:3.