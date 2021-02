Kralji in Anže Kopitar ujeli ritem

Hokejisti Los Angelesa so v NHL slavili še četrto zmago zapovrstjo. Tokrat so še drugič v treh dnevih v gosteh s 4:2 premagali Arizono in se povzpeli na četrto mesto zahodne divizije. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je prispeval dve podaji in trenutno zaseda deveto mesto strelcev.



Kopitar je na začetku druge tretjine začel akcijo, ki jo je za vodstvo kraljev zaključil Alex Iafallo z natančnim strelom mimo vratarja Darcyja Kuemperja. Izid druge tretjine je postavil Derick Brassard z izenačujočim zadetkom za kojote.



Po grobem naletu Austina Stranda je imel nato Los Angeles hokejista manj na ledu na začetku zadnje tretjine, a je dvakratno nepazljivost domače obrambe kaznoval Trevor Moore. Sledilo je novo izenačenje Arizone, tokrat je zanje zadel Phil Kessel, vodstvo kraljev pa je v 13. minuti zadnjega dela znova vzpostavil Gabriel Vilardi.



Arizona je ob koncu poskusila brez vratarja, zadnjo akcijo pa je prekinil prav Kopitar, za kar so mu pripisali podajo, v prazno mrežo pa je za drugi gol na tekmi zadel Iafallo. Slovenski zvezdnik je na ledu preživel 22:35 minute, točkovni niz pa je podaljšal na sedem tekem (3 goli, 6 podaj). Skupaj ima 21 točk in je na devetem mestu lestvice strelcev s štirimi goli in 17 podajami.



»Dosegli smo gol z igralcem več po hitrem prehodu v napadalno tretjino, kar se nam ne zgodi pogosto. Menim pa, da smo imeli veliko težav s kakšno izključitvijo preveč, obenem pa se nam dogajajo napake pri mlajših hokejistih, ki so pač del procesa učenja. To moramo sprejeti. Dejstvo je, da smo dosegli gol s hokejistom več in enega s hokejistom manj na ledu, kar je naredilo veliko razliko,« je po tekmi razlagal trener Los Angelesa Todd McLellan.



Za zdaj gre po slabšem začetku njegovemu moštvo vse bolje, s 17 osvojenimi točkami pa so se povzpeli na četrto mesto zahodne divizije. Isto število točk ima na petem mestu tudi Arizona, ki pa ima tekmo več.

