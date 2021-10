Kralji izgubili tekmo z Arizono, poškodba mladega upa Byfielda

Pittsburgh še ne računa na Drozga

, ki so ga Los Angeles Kings na naboru 2020 izbrali kot drugega med vsemi hokejisti, je po prerivanju sz levo nogo nerodno trčil v ogrado in moral na začetku zadnje tretjine z ledu. 19-letni Byfield je poskušal zadrsati, a je nato padel po tleh in potreboval pomoč. V minuli sezoni je novinec v vrstah kraljev odigral šest tekem v ligi NHL in vknjižil podajo, na tekmo je povprečno odigral dobrih 15 minut.se na sinočnjem obračunu z Arizono ni vpisal v statistiko. Tekmo so gostje odločili v zadnji tretjini, ko so dosegli tri gole prek(46. minuta),(52.)in(60.). Kralji so sicer povedli z golomob igri z igralcem več na ledu (4.), a je dobrih 13 minut kasneje izenačil Crouse, ki je poleg dveh zadetkov vknjižil tudi eno podajo. Z 38 obrambami se je izkazal tudi vratar KojotovTo je bil še drugi zaporedni poraz Kraljev na pripravljalnih tekmah pred začetkom rednega dela v severnoameriški ligi NHL. Kalifornijsko moštvo je dobilo dve od petih pripravljalnih srečanj, čakata jih še dve. Štiriintridesetletni Hrušičan je izpustil tri od petih preizkušenj, na zadnjih dveh pa je bil v postavi, a je še brez točke. Tokrat je na ledu prebil 21:30 minute in v tem času na gol nasprotnika sprožil en strel. Kojoti so zabeležili še drugo zmago proti moštvu iz mesta angelov v letošnjem pripravljalnem obdobju.Los Angeles čakata še dve tekmi proti Anaheim Ducks pred začetkom rednega dela lige NHL, prva bo na sporedu v noči na četrtek, druga pa 10. oktobra. Drugega slovenskega predstavnika v ligi NHL,vnovič ni bilo v postavi Pittsburgh Penguins, potem ko so ga prejšnji teden poslali v razvojno ekipo. Pingvini so ponoči po kazenskih strelih s 5:4 ugnali Buffalo Sabres.Redni del se bo sicer začel čez teden dni s tekmo prvakov Tampa Bay Lightning proti Pittsburghu. Prvo noč nove sezone se bo predstavila tudi nova ekipa Seattle Kraken proti Vegas Golden Knights.