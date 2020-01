Kralji kljub trem Kopitarjevim točkam poraženi na Floridi

Miami - Hokejisti Los Angelesa so kljub dobri predstavi slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja doživeli nov poraz v severnoameriški ligi NHL. Kralji iz Kalifornije so gostovali pri Floridi Panthers ter izgubili s 3:4. Kopitar je igral skoraj 22 minut in v tem času zbral gol in dve podaji.



Gostitelji so sicer imeli večino tekme vse pod nadzorom, saj so po 48 minutah vodili s 4:0. Kalifornijci so nato zadeli prek Alexa Iaffala v 52., Adriana Kempeja v 56. in Kopitarja v 58. minuti, a do izenačujočega zadetka niso zmogli.



»V drugi polovici zadnje tretjine smo zaigrali kot iz obupa. Ugotoviti moramo, kako takšno igro prenesti na začetek tekem,« je za ameriške medije povedal Kopitar.