Kralji na domačem ledu ugasnili Zvezde

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so se s slovenskim asom Anžetom Kopitarjem na čelu veselili nove zmage v NHL, potem ko so pred svojimi navijači v Staples Centru s 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) premagali igralce kluba Dallas Stars. Junak tekme je bil domači vratar Jonathan Quick, ki je ubranil vseh 27 strelov in mrežo ohranil nedotaknjeno.

Kralje je v 21. minuti v vodstvo popeljal Šved Adrian Kempe, na 2:0 je v 55. minuti povišal v Taškentu rojeni Američan Arthur Kaliyev, zmago domačega moštva pa sta z goloma v prazna Dallasova vrata potrdila Kempejev rojak Viktor Arvidsson in Kanadčan Andreas Athanasiou, ki sta gostujočo mrežo zatresla 79 oziroma 31 sekund pred koncem dvoboja.

Kopitar tokrat ni vpisal nobene točke. V dobrih 18 minutah je 34-letni Hrušičan proti Jaku Oettingerju, ameriškemu vratarju Zvezd, sprožil štiri strele.

Drugi izidi: Toronto Maple Leafs : Tampa Bay Lightning 3:5, Montreal Canadiens : Chicago Blackhawks 0:2, Columbus Blue Jackets : Anaheim Ducks 1:2 – po kazenskih strelih, New York Islanders : Nashville Predators 3:4, St. Louis Blues : Detroit Red Wings 6:2, Calgary Flames : Carolina Hurricanes 1:2 – po podaljšku, Edmonton Oilers : Boston Bruins 2:3, Seattle Kraken : Winnipeg Jets 0:3, San Jose Sharks : Minnesota Wild 2:5.