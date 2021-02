Kralji nasuli San Joseju šest golov in prekinili niz porazov

Edmonton, Calgary in Winnipeg uspešni v severni diviziji

Na Floridi končan niz Tampe

Rezultati lige NHL

Standings provided by SofaScore LiveScore

Kralji iz Los Angelesa so se na domači tekmi znesli nad San Josejem, ga premagali z visokih 6:2 in končno prekinili niz petih zaporednih porazov.Los Angeles je na zmago čakal vse od 26. januarja, zavoljo slabega niza pa je bil prikovan na samo dno zahodne divizije, tokrat pa je s četrto zmago sezone ujel svojega današnjega tekmeca.Pri zmagi je imel pomembno vlogo kapetanz golom in asistenco. Bil je strelec prvega gola na tekmi in podajalec pri zadnjem. Na skupno 13 tekmah sezone je vknjižil 17 točk (4 goli in 13 asistenc), kar ga uvršča na šesto mesto najučinkovitejših igralcev v ligi.Hrušičan je v tretji minuti tekme začel strelski pohod Kraljev, ko je ob igralcu več z leve strani neubranljivo zadel v daljši kot,je bil brez moči.Domači so zatem dosegli še dva zaporedna gola,(10. minuta) in(13.) sta povišala na 3:0, za San Jose pa je v 17. minuti izid znižalIsti igralec je v 38. minuti izkoristil številčno premoč in svoje moštvo povsem približal (2:3).A s tem je le razjezil Kralje, ki so v zadnjih 20 minutah zadeli trikrat.je zadel v 45. minuti,v 46. minuti ob igralcu več, za končnih 6:2 pa je le 58 sekund kasneje po podaji Kopitarja inz leve strani zadelV noči s četrtka na petek so bile v severni diviziji, v kateri tekmujejo samo kadanske ekipe, odigrane tri tekme.Drugouvrščeni Montreal je moral priznati premoč Edmontonu z 0:3. Vratarje ustavil vseh 38 strelov, zadeli pa soinZadnjeuvrščena Ottawa je izgubila četrtič zapored, Winnipeg je bil boljši s 5:1. Za visoko zmago so zadeliin. Častni zadetek Ottawe je dosegelCalgary je na gostovanju s 3:1 premagal tretjeuvrščeni Vancouver. Pri gostih so bili strelciin, pri domačih paAktualni prvak lige in najboljše moštvo centralne divizije, Tampa Bay, je po šestih zaporednih zmagah izgubil proti Floridi (2:5).Gostitelji so tekmo odločili v svojo korist v drugi tretjini, ki so jo dobili s 3:1 in se oddaljili na neulovljivo prednost 4:1.Za Panterje so zadeliin, za Strele pa dvakratTampa z 19 točkami ostaja na vrhu divizije, Florida pa je s točko manj na drugem mestu.Los Angeles Kings - San Jose Sharks 6:2 (Kopitar gol in asistenca v 19:15)Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 5:2Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 0:3New York Islanders - Pittsburgh Penguins 3:4 *po kazenskih strelihChicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 5:6Nashville Predators - Detroit Red Wings 3:2Winnipeg Jets - Ottawa Senators 5:1Dallas Stars - Carolina Hurricanes 3:5Vancouver Canucks - Calgary Flames 1:3Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 0:1Buffalo Sabres - Washington CapitalsPhiladelphia Flyers - New Jersey DevilsMinnesota Wild - St. Louis Blues