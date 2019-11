Kralji po zaslugi Kopitarja do točke v Staples Centru

Anže Kopitar v akciji. FOTO: USA Today Sports

Los Angeles Kings so davi v severnoameriški hokejski ligi doživeli poraz po podaljšku. Derbi pacifiške skupine je dobila ekipa San Jose Sharks s 4:3. Odločilni zadetek je v tretji minuti podaljška zabil Patrick Marleau. Izkazal se je tudi kapetan kraljev Anže Kopitar, ki je zadel zadnji gol v rednem delu za 3:3 v 53. minuti. Pred tem je podal za 2:3.Kralji so v dvorani Staples Center zaostajali že 0:3. A so se prav po zaslugi slovenskega asa, ki se je izkazal v tretji tretjini, vrnili in iztržili točko.Kopitar je najprej podal Dustinu Brownu v 49. minuti za 2:3. Štiri minute kasneje pa je zabil za podaljšek. Adrian Kempe je zadel prvi gol na tekmi za kralje ob koncu druge tretjine.Zasedba iz Los Angelesa z 20 točkami na 24 odigranih tekmah v tej sezoni ostaja povsem na repu razvrstitve zahodne konference v ligi NHL. Na vrhu Zahoda je Edmonton Oilers s 35 točkami.Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 5:2New York Rangers - Minnesota Wild 3:2 (podaljšek)Philadelphia Flyers - Vancouver Canucks 2:1Pittsburgh Penguins - Calgary Flames 3:2 (podaljšek)Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 1:0Nashville Predators - St. Louis Blues 3:2 (kazenski streli)Dallas Stars - Vegas Golden Knights 4:2Anaheim Ducks - New York Islanders 3:0Los Angeles Kings - San Jose Sharks 3:4 (podaljšek)(Anže Kopitar: gol in podaja za LA Kings)