Kralji popustili in ostali brez točk

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so tokrat na domačem ledu gostili tekmece zahodne konference za končnico, Edmonton Oilers. Čeprav so kralji bolje začeli dvoboj, nato pa je bilo po dveh tretjinah izenačeno (1:1), so se zmage s 5:2 veselili gosti.

Kopitar je tokrat ostal brez točke, sprožil je štiri strele proti vratom tekmeca. Med strelce sta se za kralje vpisala Phillip Danault in Artur Kalijev, domači vratar Cal Petersen pa je zaustavil 27 strelov.

Naftarji so pod vodstvom novega trenerja Jaya Woodcrofta prišli še do tretje zaporedne zmage. Po 2:2 je gol za vodstvo 4:46 minute pred koncem zadnje tretjine dosegel Kailer Yamamoto, Connor McDavid in Evander Kane sta vsak k zmagi dodala po gol in podajo, vratar Mike Smith pa je za goste ubranil 30 strelov.

Kralji so še nekaj minut pred koncem zaostajali z 2:3 in lovili podaljšek, a so bili neuspešni, saj sta gola v prazno mrežo za goste prispevala Zach Hyman in Kane za zmago s 5:2.

Los Angeles Kings ostajajo v igri za končnico. FOTO: Raj Mehta/ USA Today Sports

Kanadski superzvezdnik lige NHL Sidney Crosby, ki je vso svojo kariero odigral pri Pittsburgh Penguins, je tokrat na tekmi proti Philadelphia Flyers - ti so po podaljšku izgubili s 4:5 - dosegel svoj 500. zadetek v karieri.

Štiriintridesetletni trikratni dobitnik Stanleyjevega pokala je postal šele drugi hokejist v klubski zgodovini s tem mejnikom. Pred njim je to uspelo članu hiše slavnih, Mariu Lemieuxu, ki se je upokojil pri 690 zadetkih.

»Skorajda sem bil priča prav vsem Sidneyjevim golom. In prepričan sem, da jih bo v prihodnosti dodal še veliko,« je o dosežku Crosbyja dejal sloviti Lemieux.

Crosby je dosegel 500. zadetek z igralcem več v uvodni tretjini po podaji Jevgenija Malkina, z golom pa je popeljal pingvine v vodstvo z 2:1 nad letalci. Temu dosežku je dodal še podajo v zadnji tretjini, ko so si pingvini po zaostanku dveh golov priigrali podaljšek.