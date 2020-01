Kralji poraženi, padli na predzadnje mesto NHL

Ekipa Philadelphia Flyers je v severnoameriški hokejski ligi NHL na svojem ledu s 4:1 premagala Los Angeles Kings, ki so s tem padli na 30., predzadnje mesto v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Slovenski kapetan kraljev Anže Kopitar v 19 minutah in 54 sekundah ni dosegel točke in je sprožil en strel na gol tekmecev.



James van Riemsdyk je z golom in podajama sodeloval pri skoraj vseh uspešno zaključenih akcijah domačih, Travis Konecny je dosegel dva gola, med strelce pa se je vpisal še Joel Farabee. Brian Elliott (34 obramb) je šel po plošček v mrežo le po strelu Dustina Browna, ki je v šesti minuti zadnje tretjine znižal zaostanek gostov na 1:3.