Hokejisti iz Los Angelesa so izgubili obračun v Calgaryju s 3:4. Hrušičanje za kalifornijsko ekipo v 20:17 minute prispeval gol in podajo, poleg njega sta zadela šeinZa kanadsko ekipo so zadeliinKralji ostajajo na dnu zahodne konference, naslednjo tekmo pa bodo igrali v noči na sredo, ko bodo gostili rangerje iz New Yorka.