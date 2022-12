Kralji s Kopitarjem še drugič zapored zmagali po kazenskih strelih

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so še drugič zapored v NHL po kazenskih strelih slavili zmago s 3:2 (1:1, 1:1, 0:0; 0:0). Potem ko so predvčerajšnjim s takšnim izidom v gosteh strli odpor igralcev Boston Bruins, so bili tokrat v odločilnih trenutkih bolj zbrani in natančni od San Jose Sharks.

Anže Kopitar, slovenski kapetan Kraljev, to pot ni dosegel nobene točke. V dobrih 23 minutah, kolikor jih je prebil na ledu, je sprožil en strel, ki pa ga je vratar gostov, Kanadčan James Reimer (skupaj 39 obramb), zaustavil. Za Los Angeles sta v rednem delu v polno zadela Kanadčana Phillip Danault (6.) in Jaret Anderson-Dolan (37.), za San Jose pa Švicar Timo Meier (14.) in Američan Kevin Labanc (36.).

Pri izvajanju kazenskih strelov sta od Kraljev plošček za Reimerjev hrbet spravila Švicar Kevin Fiala in Američan Trevor Moore, pri Morskih psih pa je bil uspešen zgolj Labanc.

Drugi izidi – Boston Bruins : Columbus Blue Jackets 4:2, Detroit Red Wings : Ottawa Senators 3:6, Edmonton Oilers : Anaheim Ducks 3:4, Carolina Hurricanes : Dallas Stars 5:4 – po podaljšku, Philadelphia Flyers : New York Rangers 3:6, Montreal Canadiens : Tampa Bay Lightning 1:5, Washington Capitals : Toronto Maple Leafs 5:2, New Jersey Devils : Florida Panthers 2:4, Arizona Coyotes : Buffalo Sabres 2:5, Colorado Avalanche : Nashville Predators 3:1, Vegas Golden Knights : New York Islanders 2:5, Vancouver Canucks : Winnipeg Jets 1:5.