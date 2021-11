Kralji s petardo v Torontu še podaljšali zmagoviti niz

Jonathan Quick se je v vratih Los Angeles Kings izkazal s 33 obrambami, s katerimi je izdatno pomagal k prekinitvi niza petih zmag Toronto Maple Leafs. Ravno pet zmag so zdaj povezali kalifornijski kralji, v vrstah katerih se je njihov najučinkovitejši igralec sezone in kapetan Anže Kopitar izkazal s podajo. Phillip Danault je za kralje zadel dvakrat, Andreas Athanasiou je prispeval gol in podajo, Trevor Moore pa je proti nekdanjemu klubu ravno tako zatresel mrežo. Piko na i je z zadetkom v prazno mrežo postavil Adrian Kempe, medtem ko je edini gol za Kanadčane zabil John Tavares. Jack Campbell, ki je bil v dveh sezonah občasno Quickova menjava v Los Angelesu, je proti bivšim delodajalcem zbral 24 obramb.

Kralji so pomagali oživeti kariero 29-letnika, ki so ga kot 11. na naboru leta 2010 izbrali Dallas Stars, v Torontu pa je pristal po menjavi igralcev februarja 2020, ko so namesto Moora v Kanado odšli tudi Kyle Clifford in dva »picka« z naslednjh naborov. Gostje so hitro zatresli Campbellovo vratnico, nato pa povedli po slabih 11 minutah igre, ko je Moore prehitel Timothyja Liljegrena in Rasmusa Sandina ter dosegel prvi gol sezone. Quick je nato izvrstno ustavil Wayna Simmondsa, kar je omogočilo Los Angelesu podvojiti vodstvo v 15. minuti, ko je Athanasiou švignil mimo Jaka Muzzina in ukanil Campbella.

35-letni Quick je ob igri z igralcem manj na ledu v drugi tretjini enkrat še uspel ustaviti Tavaresa, ki pa ga je s sedmim golom sezone nato le uspel premagati po akciji Mitcha Marnerja in Williama Nylanderja. Gostujoči kapetan je tako dosegel že 99. gol v karieri, a so kralji v 34. minuti spet povedli z udobnejšo razliko, ko je Danault srečno in spretno s pomočjo drsalke spravil plošček čez Campbellovo črto. Sodniki so gol priznali po daljšem ogledu posnetkov. Danault je nato zadel še dobre štiri minute pred koncem dvoboja, Kempe pa je končni izid postavil s strelom v prazno mrežo.

V ponedeljek so v ligi NHL odigrali le še dve tekmi, ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin je ob zmagi njegovih Washington Capitals nad Buffalo Sabres (5:3) dosegel 741. gol v karieri, s katerim se je na četrtem mestu večne lestvice izenačil z Brettom Hullom.

Ponedeljkovi izidi:

Toronto Maple Leafs : Los Angeles Kings 1:5

(Anže Kopitar 1 podaja v 21:09 za Los Angeles.)

New York Rangers : Florida Panthers 4:3

Washington Capitals : Buffalo Sabres 5:3