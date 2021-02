Kralji s peto zmago sezone zapustili dno zahodne divizije

Rezultati lige NHL

V severnoameriški ligi NHL so hokejisti Los Angelesa na domačem ledu premagali Minnesoto s 4:0.Kralji so s tem dosegli drugo zaporedno zmago in peto v sezoni, s katero so se odlepili z dna zahodne konference, na katerem so po novem njihovi današnji nasprotniki iz Minnesote.Kapetan Los Angelesaje bil podajalec pri tretjem zadetku, to je njegova 18. točka v sezoni (4 goli in 14 asistenc), s čimer je najboljši član svojega moštva.Los Angeles je povedel v četrti minuti, ko je ob igralcu več lepo izigral obrambo Minnesote, akcijo pa je s strelom z leve strani zaključilV drugi tretjini se je Anderson-Dolan prelevil v asistenta. Ob izgubljenem ploščku gostov v 33. minuti je hitro krenil v protinapad, zadrsal po desni strani in podal pred gol, plošček pa je v mrežo potisnilGostitelji so tretji gol zabili v 57. minuti, ko je Anderson preprečil ploščlu izhod iz napadalne tretjine, ujel obrambo Minnesote na napačni nogi, tako da je Kopitar sam zadrsal proti golu in nesebično podalza vodstvo s 3:0.Končni izid je v 60. minuti s strelom v prazna vrata postavilLos Angeles Kings - Minnesota Wild 4:0 (Anže Kopitar asistenca in 3 streli v 19:43)New York Rangers - New Jersey Devils 2:5Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 1:3Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 2:3Buffalo Sabres - New York Islanders 0:3Dallas Stars - Nashville Predators