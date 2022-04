Kralji še korak bliže končnici

Hokejisti kluba Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu dosegli še eno izjemno pomembno zmago v boju za nastop v končnici NHL, potem ko so v gosteh z 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) strli odpor igralcev moštva Anaheim Ducks. Z enakim izidom so – zanimivo – na prejšnji tekmi pred tremi dnevi premagali tudi Columbus Blue Jackets.

Kopitar je na ledu prebil dobrih 18 minut in v statistiko vpisal točko za podajo švedskemu soigralcu Adrianu Kempeju, ki je v 21. minuti popeljal Kralje v vodstvo z 1:0. Že pet minut pozneje je za izenačenje poskrbel Kanadčan Adam Henrique. Zmagoviti gol je padel na začetku zadnje tretjine, ko je bil natančen Henriquejev rojak Phillip Danault.

Slovenski zvezdnik, ki je doslej v tej sezoni zbral 63 točk (18 golov + 43 podaj), s katerimi na lestvici strelcev zaseda 61. mesto, je sicer proti domačemu vratarju, Američanu Johnu Gibsonu, sprožil tri strele. Todd McLellan, trener zasedbe iz Los Angelesa, je tokrat posebej pohvalil svojega čuvaja mreže Jonathana Quicka, ki je zbral 29 obramb.

Jonathan Quick je tokrat zbral 29 obramb. FOTO: Kirby Lee/Usa Today Sports

»Jonathan je branil zares sijajno – še zlasti v trenutkih, ko smo imeli na ledu igralca manj, se je izkazal z več izvrstnimi obrambami. V zadnjem obdobju se med vratnicami počuti odlično, mi pa se počutimo zelo dobro z njim v vratih,« je poudaril 54-letni Kanadčan.

Kralji, ki v zahodni konferenci držijo sedmo mesto, bodo naslednjo tekmo odigrali jutri ponoči, ko bodo gostili Chicago Blackhawks.

Drugi izidi: Toronto Maple Leafs : Philadelphia Flyers 5:2, Montreal Canadiens : Minnesota Wild 0:2, Tampa Bay Lightning : Detroit Red Wings 3:4, New York Rangers : Winnipeg Jets 3:0, New York Islanders : Florida Panthers 2:3 – po podaljšku, Nashville Predators : Calgary Flames 3:2 – po kazenskih strelih, St. Louis Blues : Boston Bruins 2:3 – po podaljšku, Vancouver Canucks : Ottawa Senators 3:4 – po kazenskih strelih, San Jose Sharks : Columbus Blue Jackets 3:2.