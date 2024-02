Kralji so se hitro vrnili na zmagoviti tir

Hokejisti kluba Los Angeles Kings so se po porazu z zasedbo Nashville Predators (1:4) hitro vrnili na zmagoviti tir v NHL. Tokrat so pred svojimi navijači v v Crypto.com Areni po kazenskih strelih s 3:2 (1:1, 1:1, 0:0; 0:0) strli odpor igralcev moštva Anaheim Ducks.

Slovenski kapetan Anže Kopitar se to pot ni vpisal med strelce ali podajalce. Na ledeni ploskvi je prebil dobrih 21 minut, v tem času pa proti gostujočemu vratarju, Američanu Johnu Gibsonu, ki je zbral kar 48 obramb, ni sprožil niti enega strela.

Kralji so sicer dvakrat zaostajali. V deseti minuti je Račke v vodstvo popeljal Šved Jakob Silfverberg, šest minut pozneje pa je izenačil Švicar Kevin Fiala. V 30. minuti so se znova veselili gostje, ko je ob igri s hokejistom manj na ledu v polno zadel Kanadčan Sam Carrick. Toda njihovo veselje ni dolgo trajalo, saj je že pet minut pozneje ob številčni premoči rezultat poravnal Carrickov rojak Drew Doughty.

Ker se do konca rednega dela in podaljška izid ni spremenil, so sledili kazenski streli. Za Los Angeles sta bila natančna Kanadčan Pierr-Luc Dubois in Američan Trevor Moore, za Anaheim pa le Šved Leo Carlsson. Domači čuvaj mreže, Čeh David Rittich, ki je zbral 22 obramb, je v »loteriji« ustavil poskusa Kanadčanov Masona McTavisha in Alexandra Killorna.