Kralji so se znašli v hurikanu, Kopitar brez točke

Le štiri tekme so bile na sporedu v ligi NHL v soboto, čeprav jih je prvotni spored predvideval okroglih deset. Težave z okužbami so imeli nedavno tudi pri ekipi Carolina Hurricanes, ki pa so tudi s precej premešano postavo proti Los Angeles Kings spet prikazali odlično predstavo in v domačem Raleighu slavili s 5:1. Anže Kopitar v dobrih 19 minutah na ledu ni vknjižil nove točke.

Jesperi Kotkaniemi in Jesper Fast sta že v prvih dveh minutah zatresla mrežo kraljev, vknjižila sta tudi podaji. Hurikani pogrešajo vodilna strelca in kapetana, kar pet igralcev v njihovi ekipi pa je tokrat zaigralo šele na tretji tekmi (ali manj) med elito. Kontkaniemi je zadel po 37 sekundah igre, 59 sekund kasneje je ob številčni premoči kalifornijsko mrežo zatresel še Fast.

»To je nekaj velikega. Mislim, da fantje res trdo delajo. Čestitke vsem, resnično, saj so res prispevali svoj delež,« je dejal trener Rod Brind'Amour. Za Carolino so zadeli še Brett Pesce, Teuvo Teravainen in Jack Drury, dve asistenci je zbral Brady Skjei za že šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah. Frederik Andersen je ustavil 32 strelov v domačih vratih. Pri Carolini že vedo, da bodo zdaj lep čas počivali, saj je vodstvo lige preložilo njihovo domačo tekmo z Nashvillom in gostovanje v Bostonu, pri obeh se ubadajo z izbruhom okužb. Hurikani se na led niso podali niti v torek, ko bi morali igrati z ekipo Minnesota Wild. Tokrat jih iz tira ni vrgla niti poškodba Martina Necasa po vsega tri minutah igre.

Pridobili njihovo zaupanje

»To je noro. Fantje pridejo v ekipo in igrajo na tej ravni, to je noro. Lahko jim zaupamo,« je bil zadovoljen Kotkaniemi. Gostujoči trener Todd McLellan pa je dodal: »Česa pa niso počeli dobro? Bili so hitrejši, igrali bolj trdo, hitreje, odločneje ... Če si v NHL, spadaš sem. Vedeli smo, da bomo imeli polne roke dela.«

Blake Lizotte je z golom v zaključku zadnje tretjine vlil nekaj upanja v gostujočo vrsto na svoji drugi tekmi po po povratku zaradi covidnih protokolov. S porazom v Raleighu se je končal niz kraljev, ki so na zadnjih štirih tekmah osvojili vsaj točko, šestič na letošnjih 29 tekmah pa so zmogli zadeti le enkrat. Jonathan Quick je zbral 28 obramb, potem ko je na zadnjih šestih tekmah po rednem delu ostal neporažen. Tretjič v tej sezoni je za svoj hrbet spustil več kot tri ploščke.

Sobotni izidi:

Carolina Hurricanes : Los Angeles Kings 5:1

(Anže Kopitar brez točke 19:06 minute za Los Angeles.)

Minnesota Wild – Florida Panthers (preloženo)

Montreal – Boston Bruins (preloženo)

Philadelphia Flyers : Ottawa Senators 4:3 (podaljšek)

Vancouver Canucks – Toronto Maple Leafs (preloženo)

Dallas Stars : Chicago Blackhawks 4:3 (podaljšek)

Detroit Red Wings : New Jersey Devils 5:2

Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning (preloženo)

Calgary Flames – Columbus Blue Jackets (preloženo)

Seattle Kraken : Edmonton Oilers 3:5