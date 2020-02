Kralji tonejo vse globlje in globlje

New York – Hokejisti kluba Los Angeles Kings s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu še naprej tavajo v temi in ne vidijo luči na koncu predora. Neuspešni so bili tudi na gostovanju pri New York Rangers in tako doživeli že peti zaporedni poraz v NHL.



Za gostitelje, ki so se pred svojimi navijači veselili zmage s 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) so v polno zadeli Kanadčan Greg McKegg (v 3. minuti), Finec Kaapo Kakko (50.), Rus Artemi Panarin (58.) in Američan Anthony DeAngelo (58.), častni gol za Kralje pa je v 51. minuti zabil Kanadčan Trevor Moore.



Kopitarjeva statistika je četrtič zapored ostala prazna. Proti izjemno razpoloženemu ruskemu vratarju Igorju Šestjorkinu, ki je zbral kar 42 obramb, ni sprožil niti enega strela. Moštvo iz Los Angelesa ostaja prikovano na dno pacifiške skupine in zahodne konference, New York Rangers pa na vzhodu držijo 12. mesto.



Drugi izidi – Detroit Red Wings : Boston Bruins 3:1, Buffalo Sabres : Anaheim Ducks 2:3, Winnipeg Jets : Chicago Blackhawks 5:2, Minnesota Wild : Colorado Avalanche 2:3.