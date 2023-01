Kralji tudi z golom Kopitarja do zmage nad Dallasom

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan v severnoameriški ligi NHL vodi slovenski as Anže Kopitar, so tokrat na domačem ledu v derbiju zahodne konference gostili Dallas Stars in Teksašane premagali s 3:2. Med strelce se je vpisal tudi Kopitar, ki je z izjemnim strelom zadel za vodstvo kraljev z 2:1. Domačini so bolje odprli tekmo in po golu Rasmusa Kuparija uvodno tretjino končali z 1:0. V drugi so se gosti prebudili in dvakrat izenačili.

Najprej se je med strelce vpisal Miro Heiskanen, po golu Kopitarja, ki je zadel po podajah Drewa Doughtyja in Quintona Byfielda, pa je razmerje moči po dveh tretjinah tekme izenačil Jason Robertson. To je bila za Kopitarja že 59. točka (21 golov, 38 asistenc) na 67 tekmah proti Dallasu. V tej sezoni pa je tako prišel do svojega 11. zadetka. Odločilnega za zmago kraljev, ki kljub tokratnem slavju na tretjem mestu zahodne konference še zaostajajo za drugouvrščenimi zvezdami, je z igralcem več na ledu dosegel Adrian Kempe.

»Pri tretjem golu smo bili zelo hitri. Ko dobiš takšne priložnosti, moraš poskrbeti zanje. Tokrat smo imeli dobro priložnost, ki se je odbila v pravo smer,« je po tekmi dejal Kempe. Domači vratar Pheonix Copley je zbral 28 obramb. »Vsa tekma je bila zelo napeta. Bila je trda, težka, fizična. Popraviti smo morali veliko stvari od zadnjega obračuna z Dallasom in mislim, da smo nekaj od tega dosegli,« je dvoboj opisal trener kraljev Todd McLellan.

Naslednja tekma kralje, ki so zmagali še sedmič na zadnjih devetih tekmah, čaka v petek, ko bodo v domači dvorani Crypto.com Arena gostili vodilno ekipo prvenstva NHL, Boston Bruins. Vodilno moštvo metropolitanske skupine Carolina Hurricanes je s 3:5 klonilo na gostovanju pri New York Rangers. Z enakim izidom so Florida Panthers premagali Arizona Coyotes, Buffalo pa je po podaljšku ugnal Washington Capitals.

Visoko domačo zmago 4:0 so vpisali hokejisti Ottawa Senators nad Columbus Blue Jackets, medtem ko so hokejisti iz St. Louisa po izvajanju kazenskih strelov slavili v Torontu. Na domačem ledu so slavili tudi Nashville Predators, ki so s 6:3 premagali Montreal Canadiens, in Winnipeg Jets, ki so bili s 3:2 boljši od Calgary Flames. Do gostujočih zmag pa so prišla še moštva Tampa Bay Lightning, Seattle Kraken in New York Islanders.