Kralji uspešni drugič zapovrstjo, Kopitar brez točke

Anaheim – Hokejisti moštva Los Angeles Kings so se veselili druge zaporedne zmage v NHL, potem ko so v gosteh z 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) strli odpor zasedbe Anaheim Ducks.



Kralje je v 19. minuti v vodstvo popeljal Kanadčan Matt Luff, na 2:0 pa je v drugi tretjini (v 25. minuti) povišal njegov rojak Jeff Carter. Račkom je nekaj upanja na preobrat vlil Kanadčan Derek Grant, ki je v 46. minuti znižal izid (1:2), nadaljnje poskuse gostiteljev pa je zaustavil vratar Jonathan Quick, ki je zbral 36 obramb. Ameriškega vratarja so znova razglasili za najboljšega igralca tekme.



Slovenski zvezdnik Anže Kopitar, ki je na ledu prebil skoraj 21 minut, znova ni dosegel nobene točke. Proti domačemu čuvaju mreže, Američanu Johnu Gibsonu, je sprožil tri strele.



Drugi izidi – Buffalo Sabres : Nashville Predators 4:3, Florida Panthers : New York Islanders 1:3, Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets 1:0 – po podaljšku, Tampa Bay Lightning : Boston Bruins 3:2, Detroit Red Wings : Winnipeg Jets 5:2, Minnesota Wild : Edmonton Oilers 6:5, St. Louis Blues : Vegas Golden Knights 4:2, Arizona Coyotes : Chicago Blackhawks 5:2, Calgary Flames : Toronto Maple Leafs 4:2, Vancouver Canucks : Carolina Hurricanes 1:0 – po podaljšku, San Jose Sharks : New York Rangers 3:6.